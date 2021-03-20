سياسي كردي يعلق على الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل: سيكون ورقيا

2021/03/20 | 12:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..أكد السياسي الكردي شيرزاد شيخاني شيرزاد حسن، السبت، أن حكومة إقليم كردستان لن تسلم النفط إلى بغداد، حتى لو كمانت االكمية 250 ألف برميل فقط.وقال حسن في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “في ظل الشروط التي وضعتها اللجنة المالية والكتل السياسية، من بينها توزيع الرواتب على الموظفين في الإقليم بشكل كامل، فأن حكومة كردستان ومع ارتفاع أسعار النفط واقترابها من 70 دولارا فأنها لن تسلم النفط إطلاقا”.وأضاف أن “أحزاب السلطة في الإقليم ستكون هي المتضرر الأكبر، لأنها في الوقت الحالي توزع الرواتب على الموظفين باستقطاعات عالية، وأيضا تصدر النفط عن طريق الشركات المتعاقدة معها، لكن بعد اتفاق الموازنة ستتضرر ويقل حجم سرقاتها، لذلك سيكون اتفاقا ورقيا فقط”.انتهى/ 25 ع

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