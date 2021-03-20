استشهاد مزارع بانفجار عبوة ناسفة شرق ديالى

2021/03/20 | 12:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي سابق في ديالى، السبت، عن استشهاد مزارع بانفجار عبوة ناسفة شرق المحافظة.وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية السابق (40كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “عبوة ناسفة موضوعه في اطراف بساتين قرية الدواليب قرب ناحية المنصورية انفجرت على مزارع ما ادى الى استشهاده على الفور”.واضاف العنبكي،ان” الاعتداء يحمل بصمات داعش الإرهابي”، مؤكدا أن “الاجهزة الامنية فتحت تحقيق موسع”.وتشهد القرى المحررة في محافظة ديالى انفجار عبوة ناسفة بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا.



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