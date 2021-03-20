الحشد الشعبي: عودة داعش لنينوى أصبحت من الماضي

2021/03/20 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..أكد المتحدث باسم لواء 30 في الحشد الشعبي سعد القدو، السبت، أن عودة تنظيم “ داعش” الاجرامي إلى محافظة نينوى أصبحت من الماضي بسبب القدرة القتالية للقوات الأمنية.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لواء 30 بالحشد الشعبي يمسك خاصرة الموصل الأمنية، والمنطقة مستقرة وآمنة ولايوجد أي تهديد حولها”.وأضاف أن “هناك شائعات تطلق من وسائل إعلام مغرضة حول تمدد داعش للسيطرة على الموصل ومناطق مهمة في محافظة نينوى، وهذا أمر مستحيل ولن يحدث إطلاقا، لآن التضحيات التي قدمها الحشد سابقا وحاليا لن تمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة على شبر واحد في المحافظة”.وأشار القدو إلى أن “العلاقة بين الحشد الشعبي مع المواطنين مميزة جدا وهناك تعاون كبير، وهذا الأمر يزعج بعض الجهات السياسية، لذلك تحشد عبر إعلامها حول وجود تهديد ومخاطر على الموصل وعموم محافظة نينوى”.انتهى/ 25 ع

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