الصناعة: سياسة الإغراق السلعي مستمرة

2021/03/20 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انتقدت وزارة الصناعة،السبت، الاستمرار بسياسة الإغراق للسلع المستوردة على حساب المحليَّة، وغياب الدعم للمنتج الوطني.بالمقابل تسعى الوزارة إلى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة خلال العام الحالي، والاتجاه إلى دعم الجهات التي تسعى لتطوير المصانع الإنتاجيَّة، وإتاحة الفرصة للنهوض بالصناعة والقدرة على إعادة المنتج المحلي.وقال مدير عام الدائرة الاقتصاديَّة في الوزارة هاشم عزاوي محمد في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “من المبكر الحديث عن التأثير الإيجابي لارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في القطاع الصناعي”، مشيراً إلى أنَّ المنتج الصناعي يحتاج لفترة طويلة قد تستمر أشهراً لتوفير المواد الأوليَّة . وأضاف أنَّ “هناك مشكلة تتمثل برفع التعرفة الجمركيَّة عن بعض السلع المستوردة والتي تزامنت مع تغيير صرف الدولار، مع استمرار سياسة الإغراق للسلع المستوردة”، موضحاً أنَّ ذلك أثَّر بشكل سلبي في انتعاش الصناعة الوطنيَّة.وأشار إلى أنَّ ارتفاع سعر الدولار بحاجة إلى سياسات حكوميَّة عبر حماية الطبقات الفقيرة ودعم قطاعات الصناعات الدوائيَّة”، مبيناً أنَّ الصناعة الوطنيَّة منذ العام 2003 وحتى الان تتعرَّض إلى هجمات من قبل التجار، بسبب عدم تحديد سياسة الدولة سواء كانت رأسماليَّة أو اشتراكيَّة.

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