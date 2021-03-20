الاعمار تؤكد الاولوية في موازنتها الاستثمارية للعام الحالي ستكون للمشاريع المستمرة

2021/03/20 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكّدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة،السبت، ان الاولوية في موازنتها الاستثمارية للعام الحالي ستكون للمشاريع المستمرة، بينما ذكرت وزارة التخطيط ان تراجع الخدمات يعد "امرا طبيعيا"، لعدم وجود التخصيصات المالية.

وتمتلك الوزارة الكثير من المشاريع الستراتيجية الكبيرة ضمن خطتها الاستثمارية للاعوام الماضية تشمل مختلف القطاعات سواء الماء او المجاري او السكن، وفقاً لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

وقال مستشار وزارة الاعمار احمد اسماعيل في حديث صحفي، ان "الكثير من هذه المشاريع توقف بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، وبالتالي فان موازنة العام الحالي 2021 ستركز على انجازها كونها ستراتيجية ومهمة"، مؤكدا في الوقت ذاته "امكانية تنفيذ مشاريع جديدة، بيد ان الاولوية ستكون للمستمرة منها".

واضاف ان "الوزارة مستمرة بتنفيذ عدد من المشاريع التي لم تستنفد تخصيصاتها المالية حتى الان" لافتا الى ان "الوزارة ستدرج الكثير منها ضمن خطتها الاستثمارية المقبلة بعد رفعها الى وزارة التخطيط للموافقة عليها، الى جانب امكانية تحويل البعض منها الى المحافظات من اجل ان تقوم هي بتنفيذها من تخصيصات موازنة تنمية الاقاليم".

من جانبه افاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، بان "الوزارة تامل ان يقر البرلمان الموازنة المالية للعام الحالي قريبا من اجل تنفيذ المشاريع التي تحتاج لها البلاد لرفع المستوى الخدمي فيها.

ولفت الى ان "تراجع الخدمات هو امر طبيعي بسبب عدم وجود التخصيصات اللازمة لانجاز المشاريع الستراتيجية المهمة".

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