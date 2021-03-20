الصحة: تخفيف الحظر جاء تلبية لاحتياجات إنسانية واقتصادية والموقف الوبائي خطير

2021/03/20 | 12:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، ان تخفيف الحظر الصحي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود، فيما أكد خطورة الموقف الوبائي الحالي.وقالت الوزارة في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “التزمت انتهاج سياسة التواصل والشفافية مع الرأي العام في العراق منذ بدء …

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