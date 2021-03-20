بالصورة.. مراسيم تسليم مبنى قيادة المقر المتقدم في كركوك

2021/03/20 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بدأت، السبت، مراسيم تسليم مبنى قيادة المقر المتقدم في كركوك، بحضور المحافظ وقيادات امنية.

ووصل الفريق ركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم (20 اذار 2021)، الى مطار كركوك وكان في استقباله محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الامنية العليا، والفريق ركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، والفريق ركن سعد حربيه، والفريق ركن عماد الزهيري المفتش العام لوزارة الدفاع واللواء صالح العامري قائد الشرطة الاتحادية واللواء الطيار تحسين الخفاجي.

ووجهت وزارة الدفاع، في وقت سابق، بانهاء تكليف اللواء الركن سعد حربية من منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وتكليف الفريق الركن علي مشجل خلف بدلا عنه.

واظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع، اطلع عليها NRT عربية الخميس (18 اذار 2021)، حزمة تغييرات امنية في مناصب مختلفة.

وبحسب الوثيقة انه "بناء على ما جاء بكتاب رئيس الوزراء – السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما يلي:

انهاء تكليف الفريق الركن سعد علي عاتي من مهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وينقل الى امانة السر العام بالامرة.



ويكلف بدلا عنه الفريق الركن علي جاسم محمد الذي كان يشغل منصب امين سر الاقدم – رئاسة اركان الجيش".

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