البرلمان يحدد موعد جلسة تمرير الموازنة

2021/03/20 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

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حدد مجلس النواب، السبت، موعد بدء جلسة البرلمان الخاصة بتمرير الموازنة.

وقال مراسل NRT عربية (20 اذار 2021)، ان "مجلس النواب حدد الساعة الواحدة ظهرا موعدا لبدء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت، امس الجمعة، تاجيل الجسلة البرلمانية الى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، لتعود وتؤجلها الى الساعة الواحدة ظهرا.

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