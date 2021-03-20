حقوق الإنسان تستعرض 3 أسباب تجعل قرار تخفيف الحظر واقعياً

2021/03/20 | 12:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم السبت، قرار تخفيف إجراءات الحظر الصحي “واقعياً” لثلاثة أسباب من بينها ‏”ضعف استجابة الدولة لاحتياجات الطبقة الفقيرة”.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، إن “تخفيف وزارة الصحة للإجراءات قرار واقعي للأسباب: ‏1- ضعف استجابة الدولة لاحتياجات الطبقة الفقيرة من دعم مالي او غذائي.‏2- عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين باجراءات الوقاية لأسباب تتعلق بالفقرة(1).‏3- صعوبة امكانية معاقبة المخالفين للإجراءات الوقائية لأسباب تتعلق بالفقرة (1)”.وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أعلن، يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم الـ22 من اذار الحالي، مبيناً أن […]

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