اصدار انذارات نهائية لـ30 تجاوز على” شريان الحياة” في بعقوبة

2021/03/20 | 12:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن اصدار انذارات نهائية لـ30 تجاوز على ما اسماه شريان بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اللجنة الحكومية المشتركة المعنية برفع كل التجاوزات على نهر خريسان اصدرت انذارات نهائية لـ30 تجاوز كبير على النهر واعطتهم مهلة اسبوع كامل لرفعها وبخلافه سيتم تطبيق القانون برفع التجاوزات واحالة المخالفين للمحاكم المختصة”.واضاف الحيالي،ان” 15 تجاوز تم رفعها في الساعات 72 الماضية لافتا الى ان رفع التجاوزات يأتي لحماية خريسان الذي يمثل شريان الحياة في بعقوبة من التلوث المتفاقم بسبب رمي النفايات والقاذورات بشكل مباشر ما خلق قلق حقيقي من ولادة امراض واوبئة بين الاهالي”.واشار الى ان” حملة رفع التجاوزات لن تتوقف وهي مستمرة من العبارة وصولا الى بعقوبة كمرحلة اولى بالوقت الراهن”.ويعد نهر خريسان بمثابة شريان الحياة في بعقوبة باعتباره المغذي الاساسي لمحطات الاسالة لاكثر من 300 الف مواطن.



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