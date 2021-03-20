صدمة لبرشلونة والريال.. هالاند ينضم للدوري الانجليزي لتكملة مسيرة والده

2021/03/20 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يتواصل الحديث عن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، في ظل تألقه الرائع خلال الموسم الجاري.

وهالاند البالغ من العمر 20 عامًا، نجح في تسجيل 31 هدفًا وصناعة 8 آخرين، خلال مشاركته مع دورتموند في 30 مباراة بكل المسابقات الرسمية هذا الموسم، ما جعل اسمه يظهر على طاولة عدد كبير من عمالقة القارة الأوروبية، من ضمنهم برشلونة.

ويضع ريال مدريد، وبرشلونة هالاند على رأس قائمة التعاقدات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من تشيلسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزيان.

وفجرت تقارير صحفية، اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل، حول مصير النرويجي هالاند، بعد الرحيل عن بوروسيا دور تموند خلال الانتقالات المقبلة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه،" من الممكن تظهر رغبة لدي هالاند بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي، لاستكمال مسيرة والده في ملاعب إنجلترا".

ولعب والد هالاند مع مانشستر سيتي وليدز يونايتد، وانتقل للسيتي في عام 2000، وشارك مع الفريق في 41 مباراة حتى تعرض للإصابة في موسم 2001 ثم انتهت مسيرته مبكرًا بعد تعرضه لإصابة قوية.

وأفادت الصحيفة، أن،" هالاند سيعود الآن إلى مدينة مانشستر لمواجهة السيتي على ملعب الاتحاد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأشار التقرير إلى أن،" هالاند حتى الآن لا يزال مشجعًا كبيرًا ليدز يونايتد، رغم ولادته بعد أسابيع فقط من ترك والده للنادي، من أجل الانضمام لمانشستر سيتي".

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