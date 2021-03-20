بدلاً من حرقها.. مطالبات بتوزيع ’’المحاصيل المصادرة’’ على الفقراء

2021/03/20 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر في محافظة ديالى، السبت (20 آذار 2021)، بأن الجهات المختصة، أقدمت على حرق المحاصيل الزراعية المستوردة على الحدود الفاصلة بين المحافظة وإقليم كردستان.

وبعد ضبط المحاصيل الزراعية المستوردة في سيطرات حدودية فاصلة بين ديالى وكردستان، أكدت الجمعيات الفلاحية أن هذا الإجراء أنقذ موسم الفلاحين في المحافظة، فيما طالب مزارعون وفلاحون بعدم حرقها وتوزيعها على الفقراء.

رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي قال لـ(بغداد اليوم)، ان "اجراءات القوات الامنية في مواجهة المحاصيل المستوردة على طرق كردستان قلصت المستورد في اسواق المحافظة بنسبة 30% وهي ادنى نسبة تسجل منذ 2003"، مؤكدا ان "الزراعة المحلية بدأت بالانتعاش بنسب جيدة".

وأوضح، ان "عملية توزيع المحاصيل المستودة المضبوطة على الفقراء، قد لا تنجح، وأن بيع المحاصيل في مزاد علني قد لا تجد لها متفاعلون".

وتابع التميمي، أن "الاجراءات المشددة هي من انقذت الموسم الزراعي للفلاحين من انتكاسة جديدة ودفعت الى انتعاش لافت للزراعة المحلية".

فيما ذكر المتقاعد، فؤاد حسن، لـ (بغداد اليوم)، إن "مواطني ديالى يؤيدون تطبيق القانون وحماية المنتج المحلي ودفع الزراعة الوطنية للنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وتابع، أن "اتلاف المحاصيل الزراعية المستوردة الممنوعة من الاستيراد واحراقها امرغير جائز شرعا وهناك بدائل من ناحية توزيعها على الفقراء او على الاقل بيعها في مزاد علني".

وأشار حسن، إلى، أن "عملية إحراق المحاصيل الزراعية المستوردة إلى محافظة ديالى تعد أمراً غير مقبول تحت اي ذريعة".

من جانبه، أشار المزارع خليل الشمري، إلى أن "المستورد أثر سلباً على مهنة الزراعة منذ سنوات طويلة ولكن في نفس الوقت يجب ان تكون آليات التعامل مع المحاصيل التي يتم ضبطها بعيدا عن الحرق او الاتلاف".

وطالب الشمري، بـ"توزيع المحاصيل المستوردة على الفقراء"، مبيناً ان "فرض غرامات مالية عالية على الشاحنات التي تنقل تلك المحاصيل من كردستان ربما ستكون رادع اكبر من احراق تلك المحاصيل".

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