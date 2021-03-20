العثور على نفق يحتوي على 30 عبوة ناسفة في كركوك

2021/03/20 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذت قوات الشرطة الاتحادية، عملية تفتيش وعثرت على نفق يحتوي على 30 عبوة ناسفة في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، نفذت واجب دهم وتفتيش بمنطقة (حميرة الكبرى) في ناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك”.

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