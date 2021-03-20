بمشاركة العراق .. اليوم تنطلق فعاليات

2021/03/20 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / تنطلق اليوم في ساحة التراث في قلب الشارقة فعاليات الدورة الـثامنة عشرة من "أيام الشارقة التراثية" التي تستضيف فرقاً فنية ومتخصصي حرف وطهي وفنون يدوية ، ليقدموا التراث الثقافي لدولة الإمارات و29 دولة عربية وأجنبية ويحيوا اكثر من 500 فعالية تراثية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.ويقام الحدث الذي ينظمه "معهد الشارقة للتراث" على مدار 22 يوماً من 20 آذار الجاري حتى 10 نيسان المقبل ويفتح أبوابه تحت شعار /التراث الثقافي يجمعنا/ أمام الزوّار من مختلف الفئات العمرية من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل خلال أيام نهاية الأسبوع .وتشارك في الحدث كل من جمهورية الجبل الأسود /مونتينيغرو/ و كازاخستان / ضيفي شرف / كما يستضيف كلّاً من بيلاروسيا، ومقدونيا، وباشكورستان، وبلغاريا، وطاجكستان، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، و العراق ،الكويت، ومملكة البحرين، والمالديف، واليمن، وجمهورية مصر العربية، إلى جانب إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والسودان، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وكينيا، وتونس، هولندا، وموريتانيا، والهند./ انتهى

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