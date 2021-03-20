نائب قائد العمليات المشتركة يصل الى كركوك

2021/03/20 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/وصل الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة الى كركوك.وكان في استقباله في المطار محافظ كركوك راكان الجبوري رئيس اللجنة الامنية العليا ،والفريق الركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة ./ انتهى

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