كتلة النهج تعلن رفضها القروض الخارجية في الموازنة

2021/03/20 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلنت كتلة النهج الوطني النيابية، اليوم السبت، رفضها القروض الخارجية في الموازنة.وقال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " كتلته ترفض القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع قانون موازنة 2021 والبالغة اكثر من (8.5) مليار دولار "، مطالبا " البرلمان بعدم المصادقة عليها". وحذر طعمة " من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة"، مشيرا الى ان " كثيرا من المشاريع المقترحة ضمن هذه القروض لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي".واشار الى ان "تخصيصات المشاريع الاستثمارية المحلية تبلغ (24) تريليون دينار وهي مبالغ كافية لتغطية المشاريع الاستثمارية التنموية والإنتاجية اذا توفرت رؤية وتخطيط وإدارة كفوءة وسليمة"، مبينا ان " ما تم تخصيصه في موازنة 2021 لتسديد المديونية بأقساطها وفوائدها تزيد على (9) تريليونات دينار ، وهو مايشكل نسبة 10٪؜ من تقديرات مجمل النفقات التشغيلية".وشدد على ان " استمرار الاقتراض الخارجي سيضاعف سنويا المبالغ المدفوعة لتسديد الاقساط والفوائد بشكل تراكمي وغير مبرر" .واضاف ان " كتلة النهج الوطني ترفض تخويل وزير المالية إصدار ضمانات دفع سيادية للمستثمرين في الطاقة الكهربائية في قانون الموازنة لنفس الأسباب والنتائج المضرّة المذكورة وتطالب البرلمان بإلغائها".

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