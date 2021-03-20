الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للسعادة و

2021/03/20 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة في العشرين من مارس تأكيدا على أهمية السعادة في حياة الناس، وخصصت هذا اليوم للحفاظ على قيم السعادة والرفاه، والتأكيد على أهمية النمو الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة.

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