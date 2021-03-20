الزراعة: تشديد الإجراءات لمنع دخول السلع والبضائع المهربة والممنوعة من الاستيراد

2021/03/20 | 12:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، تشديد إجراءات منع دخول المنتجات المهربة والممنوعة من الاستيراد دعما للمنتج المحلي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آذار 2021)، إنها "شددت إجراءات منع دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد والمنتجات المهربة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، دعما للمنتج المحلي وفي مختلف المنافذ الحدودية والسيطرات الحكومية ومداخل العاصمة بغداد".

وبينت أنه " تم حجز وإتلاف كميات كبيرة من الدجاج ومحاصيل الخضر المختلفة، وفي مختلف المنافذ الحدودية والسيطرات، وذلك لتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تنص على حماية المنتج المحلي، وبالتعاون مع الوزارات الساندة والجهات الأمنية والقوات المسلحة البطلة بمختلف صنوفها، لتجفيف منابع التهريب، والحد من الإغراق السلعي، سيما بعد الارتفاع بنسب الانتاج المتحققة رغم الحظر وجائحة كورونا".

وأوضحت الوزارة، أنه " تم منع دخول (١٥٧٠) دجاجة لعدم وجود شهادة فحص طبية وذلك ضمن سيطرة الشعب، وتم اخذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع".

وأشارت الزراعة إلى أن "القوات الأمنية البطلة تمكنت من حجز وإتلاف (٥) أطنان من محاصيل الخضر الممنوعة من الاستيراد في محافظة ديالى ضمن قضاء خانقين وكانت الشاحنة محملة بمحصول الطماطم، والتي كانت مخبأة مع المحاصيل الأخرى لغرض تضليل الجهات الأمنية".

ولفتت إلى "استمرار الأعمال الهادفة إلى منع التهريب ودخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد، لدعم المنتج المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للفلاحين ومربي الدواجن ودعم الاقتصاد الوطني".

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