مصدر نيابي ..400 مليار دينار ستصرف قريبا للرفحاويين

2021/03/20 | 12:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن مصدر نيابي مطلع،السبت، أن اكثر من 400 مليار دينار سيتم صرفها قريبا لمحتجزي رفحاء.

وقال المصدر، إن "رواتب محتجزي رفحاء المجتمعة خلال 10 اشهر هي اكثر من 400 مليار دينار ستُصرف بدفعة واحدة خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضاف أن "الاصلاحات الاقتصادية التي نادى بها رئيس الوزراء ووز...

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