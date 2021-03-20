47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن في العراق احداها لابن ابي الحديد

2021/03/20 | 12:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام دار المخطوطات في وزارة الثقافة، أحمد العلياوي، السبت، عن وجود 47 ألف مخطوطة بعضها نادر، في حين أكد وجود تفاهمات مع دول لإنشاء مخازن للحف...

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