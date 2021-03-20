بالصور: مراسم استلام وتسليم قيادة المقر المتقدم في كركوك

2021/03/20 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تسليم قيادة المقر المتقدم الى الفريق الركن علي الفريجي خلفا للفريق سعد حربية.

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