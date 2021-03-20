دولة تضغط من اجل تغيير سعر صرف الدولار في موازنة العراق

2021/03/20 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب امجد العقابي، السبت، ان محاولات خفض سعر صرف الدولار على صلة بأحد دول الجوار.

وكتب العقابي في تغريدة على تويتر، اليوم (20 اذار 2021)، ان "بعض البيانات والتصريحات لغرض اعادة سعر صرف الدولار، ليس همهم العراق و المواطن العراقي لكن جل همهم ارضاء الجارة".

واضاف متسائلا، "ليش لان الجارة تأذت من صعد سعر صرف الدولار بالعراق"!

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