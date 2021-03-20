ديالى تعلن حسم ملف” الصخيرية” وتؤكد: اعاد الامل لمئات الاسر بجهود الحشد الشعبي

2021/03/20 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول سابق في ديالى، السبت، عن حسم ملف حوض الصخيرية شمال شرق المحافظة.وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حوض الصخيرية في قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) والذي تزيد مساحته عن 400 دونم تم اكمال الاحزمة الامنية في محيطه من قبل قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري وتم اعطاء الضوء الاخضر لمئات الفلاحين ببدء الزراعة ورعاية بساتينهم بعد سنوات من الانقطاع”.واضاف الجبوري،ان” جهود الحشد الشعبي والعشائري والقوات الامنية اعطت ثمارها باعادة الامر الى مزارعي حوض الصخيرية لافتا الى ان هناك ستراتيجية تم اعتمادها من خلال اعادة احياء الاراضي والبساتين الزراعية في المناطق المحررة بعد تامين الاوضاع ونشر الاحزمة والنقاط لتفادي اي خروقات امنية”.واشار الى ان” الجهود الطيبة للحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية الاخرى ستؤدي الى احياء الالاف من الاراضي والبساتين الزراعية في قاطع شمال المقدادية وفق خطة ممنهجة سيتم تطبيقا من خلال مراحل متعاقبة”.وتعد الصخيرية اهم الاحواض الزراعية في قاطع شمال المقدادية وتضم بساتين كبيرة”.انتهى/ 25 ف

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