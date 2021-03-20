2021/03/20 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء حادث سقوط حافلة ركاب في منحدر وقع، اليوم السبت، وسط سريلانكا.

وقالت مصادر في الشرطة المحلية إن الحافلة سقطت من منحدر قرب بلدة باسارا على بعد 240 كيلومترا شرقي عاصمة البلاد مدينة كولومبو.وصرح المتحدث باسم الشرطة، أجيث روحانا، أن التحقيق الأولي أظهر أن أسباب الحادث تعود إلى إهمال السائق، مضيفا أن السائق كان من بين القتلى.من جانبها ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 70 راكبا كانوا على متن الحافلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 14 شخصا وإصابة 31 جراء تحطم حافلة وسط سريلانكا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 14 شخصا وإصابة 31 جراء تحطم حافلة وسط سريلانكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).