البيت الأبيض يعلّق على سقوط الرئيس الأمريكي أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية

2021/03/20 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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علق مسؤولوا الاتصالات بالبيت الأبيض، اليوم السبت، على سقطات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سلم طائرة الرئاسة، يوم أمس الجمعة.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير للصحفيين الذين كانوا يركبون مع بايدن الطائرة لحضور الحدث الذي يقام في مركز السيطرة على الأمراض في جورجيا أن "الرئيس بخير 100%".

وعزت بيبر سقوط بايدن إلى شدة الرياح أمس الجمعة، قائلة: "الجو كان عاصف للغاية في الخارج، لقد كدت أن أسقط على السلم أيضا".

فيما غردت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة إنها "سعيدة بالإبلاغ عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بخير، ولم يتطلب حتى أي اهتمام من الفريق الطبي المرافق معه، لا شيء أكثر من زلة على الدرج".

وأفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، بأنه "عندما سئلت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير، من قبل أحد المراسلين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية عما إذا كان سقوط بايدن له علاقة بالكسر الذي تعرض له في قدمه أثناء اللعب مع أحد كلابه، رفضت الإجابة".

يشار إلى أن نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، علق ساخرا على سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن على سلم طائرة الرئاسة، بإرفاقه لقطة شاشة توضح أن سرعة الرياح كانت حوالي 6 أمتار في الثانية.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن مثل هذه الرياح "تثير الغبار والورق" و"تهز الأغصان الصغيرة".



وسخر نجل ترامب في تعليقه من أن الرئيس "في حالة ارتياح حاليا".

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