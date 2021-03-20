الدفاع المدني يعلن إخماد حريق الغزالية وإنقاذ عائلة من الموت

2021/03/20 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (20 آذار 2021)، إخماد بشأن الحريق الذي اندلع في مخزن لأسطوانات الغاز بمنطقة الغزالية، فيما أشار إلى تمكنه من إنقاذ عائلة حاصرتها النيران.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرقها تمكنت من انقاذ عائلة حاصرتها النيران المشتعلة داخل دار متخذ مخزن لخزن أسطوانات غاز الفريون الخاص بالتبريد في منطقة الغزالية شارع المركز".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت مكان الحريق وانقذت العائلة الساكنة بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر وسط الدار من خلال المرور من سطح الدار وتمكنت من السيطرة واخماد الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية وانقذت الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث".

وأشار البيان، إلى أن "سبب حادث كان الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني التي تمنع تشييد المخازن بالقرب من الدور والمناطق السكنية".

وفي وقت سابق، قال مراسلنا، إن حريقاً كبيراً نشب في مجمع لبيع غاز التبريد في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وأضاف، أن الحريق تسبب بانفجار عبوات غاز التبريد، ما صعب مهمة اخماد النيران داخل المجمع".

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