الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق بمخزن لغاز التبريد غربي بغداد

2021/03/20 | 12:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ عائلة حاصرتها النيران المشتعلة داخل دار متخذ مخزنا لاسطوانات غاز الفريون الخاص بالتبريد في منطقة الغزالية غربي بغداد .وذكر الدفاع المدني في بيان ، ان فرقه طوقت الحريق وعزلته وانقذت العائلة الساكنة في الدار ، بعد ان نفذت عملية الاقتحام المباشر وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده بوقت قياسي ، دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرارا المادية ، وانقذت الدور السكنية المجاورة ./ انتهى8

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