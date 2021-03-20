كتلة برلمانية : نرفض القروض الخارجية في الموازنة ونطالب بعدم المصادقة عليها

2021/03/20 | 12:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت كتلة النهج الوطني النيابية، رفضها القروض الخارجية في الموازنة.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن كتلته ترفض القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع قانون موازنة 2021 ، البالغة اكثر من (8.5) مليار دولار ، مطالبا البرلمان بعدم المصادقة عليها .وحذر طعمة من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة، مشيرا الى :" ان كثيرا من المشاريع المقترحة ضمن هذه القروض لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي".واوضح :" ان تخصيصات المشاريع الاستثمارية المحلية تبلغ (24) تريليون دينار ، وهي مبالغ كافية لتغطية المشاريع الاستثمارية التنموية والإنتاجية اذا توفرت رؤية وتخطيط وإدارة كفوءة وسليمة"، مبينا ان " ما تم تخصيصه في موازنة 2021 لتسديد المديونية بأقساطها وفوائدها يزيد على (9) تريليونات دينار ، وهو مايشكل نسبة 10٪؜ من تقديرات مجمل النفقات التشغيلية".وشدد على ان "استمرار الاقتراض الخارجي سيضاعف سنويا المبالغ المدفوعة لتسديد الاقساط والفوائد بشكل تراكمي وغير مبرر" .واضاف ان " كتلة النهج الوطني ترفض تخويل وزير المالية إصدار ضمانات دفع سيادية للمستثمرين في الطاقة الكهربائية في قانون الموازنة لنفس الأسباب والنتائج المضرّة المذكورة وتطالب البرلمان بالغائها"./انتهى8

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