زلزال مدمر يضرب سواحل اليابان الشمالية وتحذيرات بعد امتداد ’تسونامي’

2021/03/20 | 13:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس "ريختر" مقاطعة مياجي شمالي اليابان.

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (20 |آذار 2021)، إن "الزلزال الذي وقع في شمال اليابان اليوم ضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011"، مضيفة أنه "تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر".

وأفادت الهيئة أنه "عقب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان، تم تعليق القطارات السريعة.



كما تم إفراغ حوالي 200 مبنى سكني".

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