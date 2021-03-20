النهج الوطني ترفض القروض الخارجية في الموازنة

2021/03/20 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت كتلة النهج الوطني النيابية، اليوم السبت، رفضها القروض الخارجية في الموازنة المالية لعام 2021.وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان صحفي، تلقى “النور نيوز”، “نرفض القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ والبالغة اكثر من (٨،٥) مليار دولار”، مطالبا البرلمان بـ”عدم المصادقة عليها”.وأضاف، “نحذر من سياسة …

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