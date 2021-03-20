2021/03/20 | 13:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ غاب اسم قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، عن قائمة فريقه التي ستواجه سيلتا فيغو، في وقت لاحق اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، وضع لياقة راموس ضمن أولويات الفريق، عقب تأهل “الميرينغي” إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وأشارت إلى أن راموس، تلقى ضربة في مباراة أتالانتا (الثلاثاء الماضي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال)، لذا تم تغييره ولم يكمل تلك المواجهة، كما قرر زيدان، استبعاده من لقاء سيلتا فيغو كإجراء احترازي.وأوضحت أن راموس، شارك في الجزء الأول فقط من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يريح راموس استعدادا لمواجهة ليفربول الهامة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يريح راموس استعدادا لمواجهة ليفربول الهامة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يريح راموس استعدادا لمواجهة ليفربول الهامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).