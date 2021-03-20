القبض على السياسي إبراهيم الصميدعي

2021/03/20 | 13:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ألقت قوة أمنية عراقية، فجر اليوم السبت، القبض على السياسي المعروف إبراهيم الصميدعي، في العاصمة بغداد.

وقال ناشطون عراقيون ووسائل إعلام محلية، إن قوة أمنية غير معروفة داهمت منزل الصميدعي، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.

وينشط الصميدعي في المجال السياسي، ويعد مقربا من الأحزاب...

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