اعضاء مجلس النواب ينتظرون انعقاد جلسة الموازنة

2021/03/20 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت آرزو محمود النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب اليوم السبت، ان اعضاء مجلس النواب بأنتظار عقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت محمود خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الجلسة لم تعقد لحد الان، مبينة انه لم يتم كذلك تحديد توقيت لعقدها وان النواب ينتظرون انعقادها.

وكان النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد رجح خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، يوم السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى الساعة الـ 12 من اليوم.

PUKmedia خاص

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