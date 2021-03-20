العثور على 30 عبوة ناسفة خلال عملية امنية

2021/03/20 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اجرت القوات الامنية في محافظة كركوك، اليوم السبت، عملية بحث وتفتيش جنوب غرب المحافظة.

بيان لوزارة الداخلية تلقته "السومرية نيوز" ذكر ان "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة نفذت واجب دهم وتفتيش في منطقة (حميرة الكبرى) بناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك".

واضاف البيان ان "عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 30 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة20 لتر، و 30 مسطرة تفجير، فيما تم معالجة المواد موقعيا من قبل مفارز متفجرات الفرقة.

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