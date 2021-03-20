بالفيديو : القبض على مدير عام باحدى الوزارات متلبسا برشوة تبلغ 100 الف دولار

2021/03/20 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، عملية القاء القبض على مدير عام في احدى الوزارات متلبسا في الرشوة.

العملية التي نفذها جهاز الامن الوطني اسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 100 الف دولار وهو جالس في سيارته.

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