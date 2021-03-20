ريال مدريد على استعداد للتعاقد مع رونالدو بمبلغ رمزي

2021/03/20 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يبدو أن الانتقادات الأخيرة التي طالت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب خروج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قد تدفع اللاعب لمغادرة الفريق.

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