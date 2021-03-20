2021/03/20 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تسبب الزلزال الذي ضرب المحيط الهندي وولد موجة تسونامي في مقتل نحو 230 ألف شخص، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية على الإطلاق.بعد نحو 17 عاماً من إعلان وفاته بموجة تسونامي ضربت مناطق في إندونيسيا عام 2004، عثر على شرطي في البلد الآسيوي حيّاً في مستشفى للأمراض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظهر في صورة بعد 17 عاماً من إعلان وفاته في تسونامي المركز الخبري الوطني.

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