2021/03/20 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد النائب عن نينوى أحمد الجربا، اليوم السبت، اعتقال المحامي والناشط إبراهيم الصميدعي.وقال مدلول في بيان تلقته “المركز الخبري الوطني”، إنه “لحد الان لا نعلم ما هي الأسباب الحقيقية، وراء اعتقال ابراهيم الصميدعي”.واضاف أنه “اذا كان اعتقاله كما سمعنا من وراء انتقاده لرئيسي الوزراء والبرلمان على كروبات الواتساب، فأنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يتساءل عن أسباب اعتقال الصميدعي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتساءل عن أسباب اعتقال الصميدعي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتساءل عن أسباب اعتقال الصميدعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).