النجار تزور مصنع الاتحاد.. وتؤكد لـ (الصباح) أهمية دعم المنتج الوطني

2021/03/20 | 13:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حازم محمد حبيب

اكدت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، ان زيارة مصنع الاتحاد الانتاج السكر والزيوت النباتية تعد "دعماً" للمستهلك العراقي، لاسيما انه يشغل الاف العاملين الذين سيخسرون وظائفهم ومصادر دخلهم في حال استمرار اغلاقه.

وقالت النجار في تصريح لـ”الصباح”: ان "الزيادة في الاسعار لا تشمل المفردات المتعلقة بالبطاقة التموينية، وانما كانت بهدف تغطية تكاليف انتاج المصنع واستمراره عمله"، مبينة ان "جميع المنتجات الموجودة في السوق المحلية هي اغلى واقل جودة من منتجات مصنع الاتحاد".

وشددت النجار على أهمية "دعم المصنع لعدة أسباب منها: العمالة، اذ سوف يخسر الاف العاملين مصدر دخلهم، والسبب الآخر يتعلق بمسألة جودة المنتج المحلي في السوق العراقية، اضافة الى ارتفاع اسعار المنتجات، نتيجة توقفه التي سببت ضرراً للمستهلك، فضلاً عن مساعدة الحكومة في تكوين قاعدة اقتصادية".

واشارت النجار الى ان "تداعيات سلبية متعددة حدثت جراء غلق المصنع ادت الى زيادة الاسعار في السوق المحلية"، لافتة الى ان "هدف الزيارة الى مصنع الاتحاد هو لدعم الاقتصاد الوطني، والتأكيد على استمراره بالانتاج".

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