المالية النيابية تؤكد شمول المحاضرين بقانون الموازنة

2021/03/20 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، السبت، شمول المحاضرين في قانون الموازنة وتخصيص المبالغ اللازمة لهم.

وقالت الدليمي في حديث صحفي، ان "اللجنة المالية شملت المحاضرين المجانيين في قانون الموازنة وألزمت وزارة التربية بموجب نص قانوني بالتعاقد معهم".

وأضافت أن "نحن كلجنة مالية وبعد مباحثات واجتماعات مكثفة ودراسات أثبتنا حق المحاضرين وإنصافهم وسيأخذون كامل حقوقهم بعد التصويت على القانون بالمجمل".

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