2021/03/20 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي: الموازنة التي ينتظرها الجميع اصبحت بوابة للفساد المركز الخبري الوطني.

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