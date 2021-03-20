2021/03/20 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة ألوية من الحشد الشعبي تؤمن المناطق الكوردية شرق ديالى خلال احتفالات عيد نوروز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/20 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة ألوية من الحشد الشعبي تؤمن المناطق الكوردية شرق ديالى خلال احتفالات عيد نوروز) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة ألوية من الحشد الشعبي تؤمن المناطق الكوردية شرق ديالى خلال احتفالات عيد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).