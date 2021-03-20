الدفاع المدني يخمد حريقاً وينقذ عائلة في الغزالية

2021/03/20 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، من إخماد حريق إندلع في مخزن لأسطوانات الغاز وإنقاذ عائلة حاصرتها النيران في منطقة الغزالية غربي بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها تمكنت من انقاذ عائلة حاصرتها النيران المشتعلة داخل دار متخذ مخزن لخزن أسطوانات غاز الفريون الخاص بالتبريد في …

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