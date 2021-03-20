مرور سنة على رحيل الفنان المبدع صالح البدري ..! - أمير أمين

2021/03/20 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين في مثل هذه الايام الربيعية من آذار وقبل سنة من الآن , غاب عن سماء مدينة الناصرية والعراق نجم ساطع ومن كبريات نجومها المنيرة , غاب عنّا ضياء المبدع الموسوعي الفنان صالح البدري الذي أفل نجمه في منفاه الاوربي بمدينة بيرغن النرويجية , بعد معانا ة من المرض الذي لازمه في سنوات عمره الاخيرة بكل أسف , بينما ظل قلبه الكبير ينبض بالحنين لمنبع طفولته وصباه والى النخبة المتميزة من الكتّاب والادباء والشعر ......





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