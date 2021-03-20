ليس بالخبز والعسل.. يحيا الإنسان - عباس علي العلي

2021/03/20 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي فقد الليل عيونه ذات مرةفتعثر بوجهيسقطت من جيوبه المثقوبةجروح كبيره أستترت برداء الليلتخشى على نفسها أن تعرفكما سقطت الكثير من الأمنيات المؤجلة التي تنتظر صباح يوم قادم بقوةسمعت صوت آهات كثيرةوصرخات صائمة من البوحكل ذلك من جيب واحدفكم يحمل هذا الليل من أسراروكم يحتاج من زمنحتى ينهض من عثرتهالشيء العجيبأن وجهي الذي لا يساوي حجم خليةمن خلايا ......





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