2021/03/20 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف سورية اليوم لم تتغيّر عن سورية الأسد ، فقد الذي تغيّر هو عدد القتلى، و النازحين، و الفقر المدقع و الجوع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوم الجوع السّوري - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف سورية اليوم لم تتغيّر عن سورية الأسد ، فقد الذي تغيّر هو عدد القتلى، و النازحين، و الفقر المدقع و الجوع.
كلّه كان موجوداً لكنّ ربما بنسب أقل.في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية تبرز الصورة قاتمة.
ترتفع الأسعار عدة مرات في اليوم.
تعتمد العائلات "البطاقات الذكية" الإلكترونية لتأمين السلع المدعومة ، ينتظرون في طوابير طويلة ،يتقاتلون، ويتدافعون .حسب الاحصائيات فإن الأسعار ارتفعت 2 ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوم الجوع السّوري - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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