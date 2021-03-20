يوم الجوع السّوري - نادية خلوف

2021/03/20 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف سورية اليوم لم تتغيّر عن سورية الأسد ، فقد الذي تغيّر هو عدد القتلى، و النازحين، و الفقر المدقع و الجوع.



كلّه كان موجوداً لكنّ ربما بنسب أقل.في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية تبرز الصورة قاتمة.



ترتفع الأسعار عدة مرات في اليوم.



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