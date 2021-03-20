2021/03/20 | 13:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن نينوى: داعش غير قادر على إعادة تشكيل نفسه في الموصل

أكد النائب عن محافظة نينوى قصي عباس الشبكي، السبت ، أنه لا يوجد أي تخوف من قدرة تنظيم “ داعش” الاجرامي على إعادة تشكيل نفسه في الموصل وباقي المحافظات المحررة .

وقال الشبكي إن “قوات الأمن والحشد الشعبي باتت قادرة صد اي هجوم تتعرض له المدن المحررة”، مبينا أن “ داعش باتت تعيش منعزله عن الأوساط الاجتماعية خاصة في المدن ومراكز المدينة التي كان يتمركز فيها تنظيم داعش في السنوات السابقة”.

وأضاف، أن “ داعش يعمل ضمن مجاميع صغيرة متفرقة في الصحراء والمناطق الوعرة بالإضافة إلى الخلايا التي تعرف باسم الخلايا النائمة”، مشيرا إلى أن “ داعش يحاول بناء قدراته العسكرية من بقايا فلول قواته لشن هجمات ضد المواطنين الأبرياء في محاولة منه لاعادة إحياء التنظيم من جديد”.

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