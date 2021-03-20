فتح باب الترشح للانتخابات النيابية الفلسطينية

2021/03/20 | 13:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس النيابي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت وحتى نهاية الشهر الحالي.ووفق وكالة “صفا” أوضحت اللجنة في بيان، أن استقبال الطلبات في المقر العام لها بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، ويشمل أيام العطل الرسمية.وبيّنت أن الترشح من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحًا.وأكدت ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية.ولفتت لجنة الانتخابات إلى ما قامت به لضمان تمكين القوائم من الترشح أثناء إجراءات الإغلاق.وأشارت إلى أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك.ولفتت أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مساء يوم الأربعاء 31/3/2021.وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا بالدعوة إلى انتخابات تشريعية في 22 ايار ورئاسية في 31 يوليو المقبل بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية التي خاضت حوارات في القاهرة.



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