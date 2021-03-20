كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة ارتكبها رجل بحق زوجته في بغداد

2021/03/20 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، السبت (20 آذار 2021)، عن حادث قتل غامض لزوج قتل زوجته خلال فترة زمنية قصيرة شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الزهور تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت بتاريخ 18/3/2021 في منطقة الحسينية/ حي الزهور شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت، أنه "تم تشكيل فريق للعمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات والسؤال عن زوج المجنى عليها، حيث لم يكن متواجداً فى محل الحادث".

وأوضحت المديرية، أنه "بعد التعمق بالتحقيق تبين بأن المتهم غادر الى كربلاء، وتم التنسيق مع مكافحة إجرام محافظة كربلاء، وإلقاء القبض على المتهم في المحافظة واعترف صراحةً لقيامه بقتل زوجته، تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وتم توقيفه وفق المادة 406 ق.ع".

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