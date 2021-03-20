الحشد الشعبي يخصص 5 ألوية لتأمين احتفالات نوروز في ديالى

2021/03/20 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

نشرت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، قطعاتها في شرق ديالى لتأمين المناطق التي ستشهد احتفالات عيد نوروز.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان “الاخوة الكرد سيحتفلون يوم غد الأحد بعيد نوروز لهذا وضعت قواتنا خطة لحماية المناطق التي ستشهد احتفالات خصوصا ذات الكثافة السكانية من قبل القومية الكردية في خانقين وجلولاء والسعدية وصولا إلى مندلي شرق ديالى”.

وأضاف الموسوي أن “قيادة عمليات ديالى للحشد نشرت خمسة ألوية وهي كل من اللواء الأول،20، 23 ، 28، 110، لحماية المحتفلين وتأمين مناطقهم لمنع أي خرق أمني”.

ويحتفل مئات الملايين حول العالم هذا الأسبوع بعيد نوروز (اليوم الجديد) الذي يُعرف برأس السنة الفارسية والكردية، ويصادف 21 آذار من كل عام، ويعتبر نوروز العيد الوحيد الذي يُحتفل به من قبل قوميات وأديان وشعوب مختلفة عبر القارات وبمظاهر احتفالية ضخمة وباذخة أحياناً، وهو عطلة رسمية في الكثير من البلدان مثل إيران والعراق و قرغيزستان وأذربيجان وغيرها من الدول التي تعترف حكوماتها بهذا العيد.

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